Более 5 тысяч объектов Москвы уже получают тепло

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о ситуации с началом отопительного сезона в столице. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Продолжаются мероприятия по включению отопления в социальных объектах – школах, детских садах, спортивных и медицинских учреждениях, в настоящее время тепло подается в более чем 3 тысячах зданий", – заявил представитель мэрии.

Бирюков добавил, что работы идут штатно. Подключение реализуют по заявкам администраций.

Помимо этого, отопление уже доступно в 2 тысячах многоквартирных домов. Это связано с тем, что они подключены к транзитным тепловым сетям, с которых отапливаются социально значимые объекты.

Петр Бирюков напомнил, что полномасштабная подача тепла в жилые дома Москвы начнется с 18 сентября. Суммарно на этот процесс отводится до 5 дней.