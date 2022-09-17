Более 5 тысяч объектов Москвы уже получают тепло

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о ситуации с началом отопительного сезона в столице. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
"Продолжаются мероприятия по включению отопления в социальных объектах – школах, детских садах, спортивных и медицинских учреждениях, в настоящее время тепло подается в более чем 3 тысячах зданий", – заявил представитель мэрии.
Бирюков добавил, что работы идут штатно. Подключение реализуют по заявкам администраций.
Помимо этого, отопление уже доступно в 2 тысячах многоквартирных домов. Это связано с тем, что они подключены к транзитным тепловым сетям, с которых отапливаются социально значимые объекты.
Петр Бирюков напомнил, что полномасштабная подача тепла в жилые дома Москвы начнется с 18 сентября. Суммарно на этот процесс отводится до 5 дней.
В Москве анонсировали начало отопительного сезона
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