Собянин осмотрел строящуюся в ТиНАО школу на 1 000 мест с детсадом на 225 детей

Дети в ТиНАО скоро получат образовательный комплекс в ЖК "Кленовые Аллеи". Там будет школа на 1 000 учеников и детский сад на 225 человек. 14 сентября строящееся здание осмотрел Сергей Собянин.

Кроме того, недавно в ТиНАО открылась школа, возведенная в составе жилого комплекса "Новые Ватутинки". Она рассчитана на 1 375 учеников. Набрано целых 11 первых классов – это больше 330 первоклашек.

В здании площадью более 25 тысяч квадратных метров, помимо стандартных учебных кабинетов, есть IT-полигон, комнаты моделирования, робототехники и программирования, музыкальный амфитеатр, актовый зал, спортивное ядро. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.