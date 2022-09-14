Собянин рассказал о сервисе, который поможет москвичам найти информацию о предках

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Сергей Собянин сообщил о планах запустить совместно с компанией "Яндекс" предназначенный для поиска информации о жителях Москвы и Московской губернии до 1917 года сервис по распознаванию текстов архивных документов.

"Новая платформа по распознаванию рукописных текстов архивных документов значительно упростит решение задачи. Нейросеть, действующая на основе технологий искусственного интеллекта, переведет архивные документы в машиночитаемый формат. Достаточно будет вбить в поисковую строку имя предка, и система выдаст все упоминания о нем. Вместо десятков часов сбор сведений займет считаные минуты. А вероятность ошибок и неточностей будет сведена к минимуму", – написал он в своем блоге.

Мэр подчеркнул, что Главархив Москвы последние годы занимается оцифровкой метрических книг, в которых содержатся данные о рождении, браке и смерти жителей Москвы и Московской губернии православного, католического, лютеранского, мусульманского и иудейского вероисповедания.

Он также отметил, что на платформе "Моя семья" в настоящее время можно найти 6 миллионов страниц таких сведений, 420 тысяч страниц ревизских сказок, являющихся прообразами переписей населения, а также 700 тысяч страниц посемейных списков прихожан московских церквей.

"Итого – более 7,1 миллиона страниц архивных документов, незаменимых для поиска сведений о предках и составления генеалогического древа семьи. При этом количество материалов растет на 50–70 тысяч страниц в месяц", – добавил Собянин.

По его словам, количество пользователей сервиса "Моя семья" уже превысило 10 миллионов. При этом данные все равно необходимо искать вручную, а чтение рукописных записей требует определенных навыков.

"Создание платформы по распознаванию рукописных текстов архивных документов станет серьезным подспорьем для наших современников, которые по праву гордятся своими предками и желают знать о них как можно больше. Чтобы затем передать эту память своим детям и внукам", – заключил градоначальник.

Ранее сообщалось, что в виртуальном музее Главархива "Москва – с заботой об истории" опубликовали списки награжденных медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", а также соответствующие исторические документы.

Данная медаль для ветеранов тыла была учреждена 6 июня 1945 года. Она стала одной из самых массовых советских госнаград – медаль получили 16,1 миллиона человек. Начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко пояснил, что некоторые граждане не были включены в коллективные списки награжденных, однако соответствующие документы были сохранены.

Медалью награждались советские граждане, которые в период с июня 1941 года по май 1945 года проработали на предприятии, в совхозе, на транспорте, в учреждении или на машинно-тракторной станции не менее одного года. Также медаль вручалась вернувшимся на производство инвалидам войны, молодым рабочим, женщинам, переставшим работать по семейным обстоятельствам, и горожанам, освобожденным от работы по инвалидности, если они проработали не менее полугода.