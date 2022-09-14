Собянин рассказал о сервисе, который поможет москвичам найти информацию о предках

10:04
Фото: sobyanin.ru
Сергей Собянин сообщил о планах запустить совместно с компанией "Яндекс" предназначенный для поиска информации о жителях Москвы и Московской губернии до 1917 года сервис по распознаванию текстов архивных документов.
"Новая платформа по распознаванию рукописных текстов архивных документов значительно упростит решение задачи. Нейросеть, действующая на основе технологий искусственного интеллекта, переведет архивные документы в машиночитаемый формат. Достаточно будет вбить в поисковую строку имя предка, и система выдаст все упоминания о нем. Вместо десятков часов сбор сведений займет считаные минуты. А вероятность ошибок и неточностей будет сведена к минимуму", – написал он в своем блоге.
Мэр подчеркнул, что Главархив Москвы последние годы занимается оцифровкой метрических книг, в которых содержатся данные о рождении, браке и смерти жителей Москвы и Московской губернии православного, католического, лютеранского, мусульманского и иудейского вероисповедания.
Он также отметил, что на платформе "Моя семья" в настоящее время можно найти 6 миллионов страниц таких сведений, 420 тысяч страниц ревизских сказок, являющихся прообразами переписей населения, а также 700 тысяч страниц посемейных списков прихожан московских церквей.
"Итого – более 7,1 миллиона страниц архивных документов, незаменимых для поиска сведений о предках и составления генеалогического древа семьи. При этом количество материалов растет на 50–70 тысяч страниц в месяц", – добавил Собянин.
По его словам, количество пользователей сервиса "Моя семья" уже превысило 10 миллионов. При этом данные все равно необходимо искать вручную, а чтение рукописных записей требует определенных навыков.
"Создание платформы по распознаванию рукописных текстов архивных документов станет серьезным подспорьем для наших современников, которые по праву гордятся своими предками и желают знать о них как можно больше. Чтобы затем передать эту память своим детям и внукам", – заключил градоначальник.
Ранее сообщалось, что в виртуальном музее Главархива "Москва – с заботой об истории" опубликовали списки награжденных медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", а также соответствующие исторические документы.
Данная медаль для ветеранов тыла была учреждена 6 июня 1945 года. Она стала одной из самых массовых советских госнаград – медаль получили 16,1 миллиона человек. Начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко пояснил, что некоторые граждане не были включены в коллективные списки награжденных, однако соответствующие документы были сохранены.
Медалью награждались советские граждане, которые в период с июня 1941 года по май 1945 года проработали на предприятии, в совхозе, на транспорте, в учреждении или на машинно-тракторной станции не менее одного года. Также медаль вручалась вернувшимся на производство инвалидам войны, молодым рабочим, женщинам, переставшим работать по семейным обстоятельствам, и горожанам, освобожденным от работы по инвалидности, если они проработали не менее полугода.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: