12:30Город
Фонтан начал работать около павильона "Микробиологическая промышленность" на ВДНХ
Фонтан, который не работал более 40 лет, снова забил около павильона "Микробиологическая промышленность" на ВДНХ. Историческое сооружение было почти полностью разрушено.
У керамической облицовки и бетонного основания не сохранилось целых деталей, а верхняя чаша в виде цветка подсолнуха была утрачена. Как сообщается на сайте мэра Москвы, керамические детали заново отливали в мастерской по сохранившимся фрагментам и архивным материалам.
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