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Фонтан начал работать около павильона "Микробиологическая промышленность" на ВДНХ

Фонтан начал работать около павильона "Микробиологическая промышленность" на ВДНХ

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Фонтан, который не работал более 40 лет, снова забил около павильона "Микробиологическая промышленность" на ВДНХ. Историческое сооружение было почти полностью разрушено.

У керамической облицовки и бетонного основания не сохранилось целых деталей, а верхняя чаша в виде цветка подсолнуха была утрачена. Как сообщается на сайте мэра Москвы, керамические детали заново отливали в мастерской по сохранившимся фрагментам и архивным материалам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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