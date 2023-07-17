Фонтан начал работать около павильона "Микробиологическая промышленность" на ВДНХ

Фонтан, который не работал более 40 лет, снова забил около павильона "Микробиологическая промышленность" на ВДНХ. Историческое сооружение было почти полностью разрушено.

У керамической облицовки и бетонного основания не сохранилось целых деталей, а верхняя чаша в виде цветка подсолнуха была утрачена. Как сообщается на сайте мэра Москвы, керамические детали заново отливали в мастерской по сохранившимся фрагментам и архивным материалам.

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