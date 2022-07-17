Ремонт Нижегородской эстакады начался на ТТК

В Москве начался ремонт Нижегородской эстакады. Пройдет он в два этапа: сначала на внешней стороне ТТК, а затем – в августе – на внутренней.

Планируется заменить гидроизоляцию, устранить протечки на некоторых участках, обновить дорожное покрытие и переделать разметку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

