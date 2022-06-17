Новую станцию метро и девять километров дорог построят в районе Южного речного порта

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В районе Южного речного порта планируется построить и реконструировать около девяти километров дорог, а также возвести новую станцию метро, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По ее словам, вместе эти работы обеспечат развитие Южнопортовой улицы, Проектируемого проезда № 1423, 1-го и 2-го Южнопортовых проездов от Шоссейной улицы до Третьего транспортного кольца.
"Эта территория – одна из будущих точек роста, важных для всего города, и мы должны подготовить ее для будущих нагрузок. Поэтому мы планируем строительство нескольких новых проездов и путепроводов, реконструкцию и расширение Южнопортовой улицы. Ключевым объектом транспортной инфраструктуры этого района будет станция метро "Южный Порт", которая войдет в Люблинско-Дмитровскую линию, а примыкающая к ней пешеходная эстакада обеспечит выход пассажиров к Москве-реке", – сказала Княжевская.
Она напомнила, что сейчас у жителей некоторых районов юго-востока столицы есть только два выезда в сторону центра и области: Волгоградский проспект и Люблинская улица. Ожидается, что новая магистраль послужит дополнительным радиальным направлением. Она обеспечит транспортные связи между районами Центрального, Юго-Восточного, Южного административных округов и ближайшими районами Подмосковья.
В рамках проекта планировки собираются реконструировать несколько участков Южнопортовой улицы, 1-го и 2-го Южнопортовых проездов, возвести Проектируемый проезд № 1423 от путепровода через подъездные железнодорожные пути в Южный речной порт до путепровода через Курское направление МЖД.
Также планируется построить путепроводы, обеспечивающие комфортное движение по нему, и многоуровневую транспортную развязку на пересечении Проектируемого проезда № 1423 и Южнопортовой улицы. Запланирован ремонт тротуаров, устройство пешеходных переходов, остановок наземного общественного транспорта и пешеходного движения. Всю территорию благоустроят.
Ожидается, что реализация проекта повысит удобство и безопасность пешеходов и велосипедистов. В районе появится новая велодорожная сеть, а транспортное обслуживание населения в целом улучшится.
Ранее Сергей Собянин утвердил проект строительства новых улиц на юго-востоке Москвы. Работы коснутся Южнопортовой улицы и прилегающих к ней участков. Благодаря модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры москвичи получат возможность в том числе комфортно доезжать до Южного речного порта, станций столичной подземки "Кожуховская" и "Печатники".
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