Сергунина: начинающим предпринимателям в Москве доступны кредиты по льготной ставке

Начинающим бизнесменам дадут льготный кредит со ставкой до 0% на первый год. Город выступит для них поручителем и субсидирует 14% – на величину ключевой ставки Центробанка. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В зависимости от банка сниженная ставка составит от 0 до 18% в первый год. Заем до пяти миллионов рублей выдают сроком до трех лет. Взять его могут представители малого и среднего бизнеса из любых отраслей экономики.

Главное условие – заемщик должен быть зарегистрирован как налогоплательщик в Москве не более 12 месяцев назад. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.