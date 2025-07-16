На ВДНХ открыли новый арт-объект "Главный букет страны"

На ВДНХ появился новый арт-объект – "Главный букет страны". Композиция выполнена в виде вазы с пышным букетом растений со всех уголков России. В инсталляции использованы ромашки, колокольчики, маки, ирисы и другие цветы.

Арт-объект создан из экологически безопасных материалов, а лепестки цветов расписаны художниками вручную. Вокруг вазы высажено около 300 видов живых растений. По вечерам пространство освещают примерно 70 светящихся сфер.

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