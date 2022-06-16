В 10 районах Москвы появятся велополосы и велодорожки

В 10 районах Москвы этим летом появятся велодорожки и велополосы. Об этих планах рассказали в столичном Дептрансе.

Инфраструктуру для велосипедистов построят на самых востребованных участках по всему городу. Особое внимание уделят безопасности на перекрестках. В ведомстве подчеркнули, что чем больше в городе появится велодорожек, тем больше людей пересядет на этот экологичный вид транспорта.

В городе организуют "Зеленое кольцо". Веломаршрут свяжет все крупные парки Москвы и объединит город удобной велоинфраструктурой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.