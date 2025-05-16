Фестиваль "Московские сезоны в Пекине" пройдет в июне в столице Китая

С 12 по 15 июня в Пекине пройдет фестиваль "Московские сезоны". Он организован в рамках перекрестных годов культуры и приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

Как рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина, гостей ждут выставки, концерты, мастер-классы и гастрономические дегустации. Посетителям представят культурное наследие и современные достижения Москвы. Столицы России и Китая связывают 30 лет побратимских отношений, и в 2024 году реализуется совместная программа сотрудничества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.