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16 мая, 13:15

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Фестиваль "Московские сезоны в Пекине" пройдет в июне в столице Китая

Фестиваль "Московские сезоны в Пекине" пройдет в июне в столице Китая

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С 12 по 15 июня в Пекине пройдет фестиваль "Московские сезоны". Он организован в рамках перекрестных годов культуры и приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

Как рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина, гостей ждут выставки, концерты, мастер-классы и гастрономические дегустации. Посетителям представят культурное наследие и современные достижения Москвы. Столицы России и Китая связывают 30 лет побратимских отношений, и в 2024 году реализуется совместная программа сотрудничества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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