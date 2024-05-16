НИУ ВШЭ пригласил москвичей на форум "Доказательная урбанистика: новые вызовы"

Факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ приглашает на форум "Доказательная урбанистика: новые вызовы", в рамках которого эксперты, исследователи и аналитики ответят на вопросы городского и регионального развития.

На круглых столах эксперты обменяются опытом и обсудят проблемы городского планирования. Также эксперты оценят результаты исследований и наработки ученых в области урбанистики, транспорта, экономики и социологии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

