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16 мая, 22:15

Город

НИУ ВШЭ пригласил москвичей на форум "Доказательная урбанистика: новые вызовы"

НИУ ВШЭ пригласил москвичей на форум "Доказательная урбанистика: новые вызовы"

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Факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ приглашает на форум "Доказательная урбанистика: новые вызовы", в рамках которого эксперты, исследователи и аналитики ответят на вопросы городского и регионального развития.

На круглых столах эксперты обменяются опытом и обсудят проблемы городского планирования. Также эксперты оценят результаты исследований и наработки ученых в области урбанистики, транспорта, экономики и социологии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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