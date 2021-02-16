Кальянную в ЮВАО опечатали за работу в период пандемии COVID-19

Сотрудники Роспотребнадзора опечатали кальянную Cuba на юго-востоке столицы за незаконную работу в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил ведущий специалист – эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ЮВАО Роман Павлов.

Заведение расположено по адресу улица 5-я Кожуховская, дом 12. Там, по словам специалиста, были выявлены комплексные нарушения противоэпидемических мер.

Павлов отметил, что за выявленные нарушения индивидуальному предпринимателю грозит штраф до 150 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток по решению суда. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.