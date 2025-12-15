Форма поиска по сайту

15 декабря, 09:45

Мосты украсили к Новому году и Рождеству в Москве

Мосты украсили к Новому году и Рождеству в Москве

"Утро": москвичам рассказали о погоде 15 декабря

Манул Бабник набрал рекордные 6,5 кг в центре воспроизводства Московского зоопарка

"Интервью": Анастасия Ракова – о строительстве новых школ и колледжей в Москве

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 7 градусов 15 декабря

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 747 мм ртутного столба 15 декабря

Заммэра Ракова рассказала о строительстве новых больниц в Москве

Горожан пригласили на занятия по зумбе на ВДНХ 15 декабря

Орнитолог рассказала, как ястребы-тетеревятники работают в столичных аэропортах

Лауреатов премии "Вызов" объявят в Москве 15 декабря

Главные мосты столицы уже украсили праздничной иллюминацией. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, световые конструкции создают особую атмосферу в городе. В числе преобразившихся объектов – Большой Каменный, Москворецкий и Новоарбатский мост, а также Парящий мост в "Зарядье".

Каждый из них получил уникальное оформление: на Большом Москворецком и Каменном мостах появились золотистые "бокалы шампанского", Новоарбатский мост украсили сверкающие спирали, а Парящий мост – геометрический узор. Вся праздничная иллюминация выполнена с использованием современных энергосберегающих технологий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

