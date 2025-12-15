Мосты украсили к Новому году и Рождеству в Москве

Главные мосты столицы уже украсили праздничной иллюминацией. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, световые конструкции создают особую атмосферу в городе. В числе преобразившихся объектов – Большой Каменный, Москворецкий и Новоарбатский мост, а также Парящий мост в "Зарядье".

Каждый из них получил уникальное оформление: на Большом Москворецком и Каменном мостах появились золотистые "бокалы шампанского", Новоарбатский мост украсили сверкающие спирали, а Парящий мост – геометрический узор. Вся праздничная иллюминация выполнена с использованием современных энергосберегающих технологий.

