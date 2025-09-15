Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 07:15

Город

Больше 130 мероприятий прошло в Москве в честь Дня города

Больше 130 мероприятий прошло в Москве в честь Дня города

Дома-книжки на Новом Арбате подсветили открытками ко Дню города

Суперфинал чемпионата Москвы по тетрису прошел в сквере Останкинской башни

Почти 14 тыс иногородних жителей проголосовали на выборах глав регионов в Москве

В Москве отпраздновали День города

Танцевальный вечер прошел на Патриарших прудах в Москве

Мастер-классы и лекции провели ко Дню города в рамках фестиваля "Молодежная точка"

Выборы глав регионов завершились в Москве

Три человека пострадали в аварии на Кутузовском проспекте в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 сентября

Москва отметила День города масштабной праздничной программой. Больше 130 мероприятий прошло на разных площадках, в том числе в рамках проекта "Лето в Москве" и форума "Москва 2030".

На ВДНХ состоялось красочное шоу с новейшими технологиями, а на Поклонной горе выступили известные артисты.

Горожане и гости столицы смогли посетить павильон "Робостанция", увидеть парад поездов, велофестиваль, "День московского спорта" и конно-спортивное представление.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: День города – 2025
городвидеоДарья ЕрмаковаАртем Смахтин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика