15 сентября, 07:15Город
Больше 130 мероприятий прошло в Москве в честь Дня города
Москва отметила День города масштабной праздничной программой. Больше 130 мероприятий прошло на разных площадках, в том числе в рамках проекта "Лето в Москве" и форума "Москва 2030".
На ВДНХ состоялось красочное шоу с новейшими технологиями, а на Поклонной горе выступили известные артисты.
Горожане и гости столицы смогли посетить павильон "Робостанция", увидеть парад поездов, велофестиваль, "День московского спорта" и конно-спортивное представление.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.