Больше 130 мероприятий прошло в Москве в честь Дня города

Москва отметила День города масштабной праздничной программой. Больше 130 мероприятий прошло на разных площадках, в том числе в рамках проекта "Лето в Москве" и форума "Москва 2030".

На ВДНХ состоялось красочное шоу с новейшими технологиями, а на Поклонной горе выступили известные артисты.

Горожане и гости столицы смогли посетить павильон "Робостанция", увидеть парад поездов, велофестиваль, "День московского спорта" и конно-спортивное представление.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.