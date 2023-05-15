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Свыше 5 тыс водных растений высадят на столичных технических водоемах

Свыше 5 тыс водных растений высадят на столичных технических водоемах

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Более пяти тысяч тропических растений высадят в этом году на городских технических водоемах. Как рассказали в "Мосводостоке", бразильский водный гиацинт – эйхорния – помогает очищать воду в столице с 2000 года.

С наступлением тепла специалисты высаживают такие растения в городские очистные сооружения. В этом году экоплантации появятся в 44 технических водоемах.

Как рассказали специалисты, до наступления осенних холодов на природных экофильтрах будет очищено около 100 тысяч кубических метров воды, которая поступает с городских улиц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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