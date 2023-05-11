Власти Индонезии обязали иностранцев иметь местные права для аренды мотоциклов

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Иностранцам теперь необходимо предъявить местное водительское удостоверение (SIM), чтобы арендовать на Бали мотоцикл или скутер. Об этом со ссылкой на главу транспортной службы острова Самси Гунарта сообщает ANTARA.

"Иностранцам все еще разрешается водить транспортные средства, такие как скутеры и мотоциклы, однако они должны иметь соответствующие водительские права. Это обязательно. Если они будут за рулем, не имея SIM, их ждут дисциплинарные меры", – сказал Гунарта.

Он также сообщил, что многие иностранцы ездят на мотоциклах в бикини и не умеют управлять транспортом.

"Хотя эту привычку трудно исправить, но мы пытаемся ее преодолеть", – поделился он.

Ранее губернатор Бали Ваян Костер заявил о желании уменьшить число приезжающих на остров. Он добавил, что власти больше не будут приветствовать массовый туризм. Количество туристов планируют сократить при помощи системы квот.

Российские туроператоры же отметили, что введение квот на Бали негативно отразится на экономике РФ. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин объяснил, что добиться правопорядка от путешественников можно при помощи информационных памяток.

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