Шелепихинскую набережную в Москве откроют в 2025 году

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Специалисты приступили к мероприятиям по строительству Шелепихинской набережной на участке от Третьего транспортного кольца до 3-го Силикатного проезда. Работы планируется завершить в 2025 году, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, готовностью объекта составляет 11%. Там будет сформировано единое благоустроенное пространство от Краснопресненской до Карамышевской набережной, отметил руководитель департамента.

"В настоящее время ведутся работы по устройству свайного поля берегоукрепления набережной, строительству инженерных коммуникаций и подземного пешеходного перехода", – заявил Загрутдинов.

Он добавил, что объект станет частью большого транспортного узла, реализация которого идет в три этапа. Согласно проекту, там предусмотрено строительство дорог общей протяженностью 11,7 километра. Речь идет в том числе о четырех эстакадах, одном подземном пешеходном переходе, двух очистных сооружениях и перекладке инженерных коммуникаций протяженностью 93,8 километра.

На первом этапе специалисты ввели в эксплуатацию улично-дорожную сеть для жилой застройки в районе Шмитовского и Мукомольного проездов. На втором они обеспечат транспортную связь Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП) с Пресненской набережной и ММДЦ "Москва-Сити".

Уже к третьему этапу специалисты закончат возведение Шелепихинской набережной от ТТК до 3-го Силикатного проезда. Загрутдинов рассказал, что после финального этапа работ будет благоустроена набережная Москвы-реки. Кроме того, там обеспечат съезды с СДКП на 1-й Красногвардейский проспект и Шелепихинскую набережную, с ТТК и Шелепихинской набережной на СДКП, с внешней стороны ТТК на проезд вдоль Ботанического сада.

Ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что сотрудники столичного комплекса городского хозяйства завершили ремонт Краснопресненской набережной. По его словам, необходимость в обновлении произошла из-за выпадения и разрушения гранитной облицовки, а также карнизных плит и кордона.

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