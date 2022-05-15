В Москве выросла популярность общественных огородов

В Москве появился новый тренд – общественные огороды. Люди могут арендовать грядку, чтобы выращивать рассаду.

Одна из таких площадок располагается в Парке Горького. 15 мая там открылись пространства для огородников-любителей – участок называется "Зеленая школа". Все необходимое для посадки москвичам обещают выдать на месте. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.