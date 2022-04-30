На юго-западе Москвы началось возведение храма в честь князя Дмитрия Донского

На юго-западе Москвы возводят храм в честь князя Дмитрия Донского.

Согласно проекту, это будет пятикупольная церковь. Помимо нее, на территории появятся приходской дом, учебно-просветительский и спортивный центры. По планам, храмовый комплекс станет самым большим в столице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.