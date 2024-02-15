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Новости

15 февраля, 18:00

Город

Застройщик подарил победителю розыгрыша квартиру у станции метро "Прокшино"

Застройщик подарил победителю розыгрыша квартиру у станции метро "Прокшино"

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У станции метро "Прокшино" появляются не только жилье, но и спортивные, развлекательные, научно-познавательные, деловые и торговые объекты. Застройщик – группа компаний "А101" – предоставила для розыгрыша квартиру в новом районе. Ключи победительнице вручили в торжественной обстановке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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