Застройщик подарил победителю розыгрыша квартиру у станции метро "Прокшино"

Москва традиционно лидирует среди российских регионов по темпам капитального строительства. Одним из самых быстроразвивающихся округов столицы является ТиНАО.

У станции метро "Прокшино" появляются не только жилье, но и спортивные, развлекательные, научно-познавательные, деловые и торговые объекты. Застройщик – группа компаний "А101" – предоставила для розыгрыша квартиру в новом районе. Ключи победительнице вручили в торжественной обстановке.

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