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Новости

15 января, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 января

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 января

"Мой район. Новости": путепровод возле Бескудникова избавит водителей от крюка в 9 км

"Мой район. Новости": дублер Боровского шоссе построили в Москве

Новости часа: начался прием заявок на гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства

Новости часа: первый этап программы реновации завершен в 41 районе Москвы

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 января.

Новый путепровод в районе станции Бескудниково МЦД-1 избавит москвичей от необходимости делать крюк в 9 километров. Строительство пути, который соединит улицы 800-летия Москвы и Инженерную, уже близится к завершению.

В связи с сильным ветром в Москве объявили желтый уровень погодной опасности до вечера 17 января. На дорогах ожидается гололедица, а местами пойдет снег.

Первый этап программы реновации завершен в 41 районе столицы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев. В целом по Москве первый этап выполнен почти на 70%. Таким образом, программа реализуется согласно плану.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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