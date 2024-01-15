Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 января.

Новый путепровод в районе станции Бескудниково МЦД-1 избавит москвичей от необходимости делать крюк в 9 километров. Строительство пути, который соединит улицы 800-летия Москвы и Инженерную, уже близится к завершению.

В связи с сильным ветром в Москве объявили желтый уровень погодной опасности до вечера 17 января. На дорогах ожидается гололедица, а местами пойдет снег.

Первый этап программы реновации завершен в 41 районе столицы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев. В целом по Москве первый этап выполнен почти на 70%. Таким образом, программа реализуется согласно плану.

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