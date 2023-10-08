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08 октября, 10:45

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Собянин: с начала года в Москве достроили 57 новых детсадов и школ

Собянин: с начала года в Москве достроили 57 новых детсадов и школ

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В Москве в этом году достроили 57 образовательных учреждений. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Это 38 детских садов, в которые смогут ходить больше семи тысяч детей, а еще 19 школ для 15,5 тысячи подростков. Новые здания и территории вокруг них оснащены всем необходимым для всестороннего развития детей.

Мэр отметил, что среди самых крупных объектов – школы в Некрасовке на 1 150 мест и в Рассказовке на 2 100 мест. Там даже организовали IT-полигоны, многофункциональные библиотечные центры и зоны отдыха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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