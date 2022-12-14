Новости часа: максимальное количество коммунальной техники очищают улицы Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Максимальное количество коммунальной техники и бригад ручной уборки работают на улицах столицы. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.

Четыре человека погибли и один пострадал в аварии с машиной скорой помощи под Томском. Об этом сообщили в МВД.

Концерн "Соллерс" начал продажи автомобилей под своим брендом. Их будут выпускать на территории ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане.