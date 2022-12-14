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Новости

14 декабря, 13:30

Происшествия

Новости часа: максимальное количество коммунальной техники очищают улицы Москвы

Новости часа: максимальное количество коммунальной техники очищают улицы Москвы

Новости часа: москвичей призвали закладывать больше времени на дорогу из-за снегопада

Столичные аэропорты призвали прибывать на рейсы заранее из-за снегопада

Пять столичных цифровых проектов отметили Премией Рунета

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в связи с ситуацией на дорогах

"Цифра дня": 10 баллов

Новости часа: москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

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"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 8 баллов

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Максимальное количество коммунальной техники и бригад ручной уборки работают на улицах столицы. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.

Четыре человека погибли и один пострадал в аварии с машиной скорой помощи под Томском. Об этом сообщили в МВД.

Концерн "Соллерс" начал продажи автомобилей под своим брендом. Их будут выпускать на территории ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане.

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