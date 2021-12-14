На Лубянке открылся первый официальный магазин, посвященный Гарри Поттеру

В Центральном детском магазине на Лубянке 14 декабря открылся первый официальный российский поп-ап магазин, посвященный Гарри Поттеру.

Он расположился на балконе второго этажа торгового центра с видом на главный атриум и знаменитые механические часы. Внутри магазина оборудованы специальные фотозоны.

В магазине представлены наборы лицензионной продукции, которые поставляются в Россию. В него входят уникальные сувениры, одежда, волшебные палочки, мантии и другое.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

