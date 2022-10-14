В Москве установят мемориальную доску в честь модельера Надежды Ламановой

Заммэра Наталья Сергунина сообщила, что в Москве откроют мемориальную доску модельеру и художнику по костюмам Надежде Ламановой. Ее можно считать основоположником женской моды конца XIX и начала XX веков.

Она создавала костюмы для спектаклей режиссера Константина Станиславского, а потом, уже в советское время, разрабатывала образы для актрис и балерин. Ламанова стала одним из первых художников по костюмам в кино. Ее работы можно увидеть в таких фильмах, как "Цирк" и "Александр Невский".

Коллекция Надежды Ламановой получила Гран-при в 1925 году в Париже. Такой успех советского модельера для многих был неожиданностью.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.