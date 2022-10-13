Фитнес-клубы пожаловались на нехватку тренеров из-за частичной мобилизации

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Руководитель Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева заявила о нехватке тренеров после объявления частичной мобилизации в России. Об этом сообщает "Говорит Москва".

"От двух до трех процентов молодых людей в фитнес-клубах получили повестки. Примерно два процента уехали. Нехватка фитнес-тренеров, конечно, есть, потому что забирают мальчишек", – объяснила она.

Эксперт отметила, что тренажерный зал – это основная часть любого фитнес-клуба. В них в 80 процентах случаев работают парни, подчеркнула Киселева. Однако теперь приходится искать замену, и, по ее словам, логичнее в нынешних условиях выбирать девушек.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в России хотят создать отряды добровольцев из профессиональных спортсменов для отправки в зону боевых действий.

В свою очередь, руководитель центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев заявил, что среди российских самбистов есть те, кто готов участвовать в специальной операции РФ на Украине.

Президент РФ объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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