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Новости

14 июля, 22:30

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Павильон "Карелия" на ВДНХ открылся после двухлетней реставрации

Павильон "Карелия" на ВДНХ открылся после двухлетней реставрации

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Павильон "Карелия" на ВДНХ открылся после двухлетней реставрации. Его открыли иммерсивной выставкой "За тридевять земель", для которой собрали более сотни шедевров русской пейзажной живописи 19–20 веков. Самому павильону вернули исторический вид: восстановили утраченные элементы, обновили резной барельеф, колонны и скульптуры.

Вафельная разметка появилась на пересечении Большой Полянки с Якиманской и Кадашёвской набережными. Желтая сетка обозначает зону, куда запрещен выезд автомобилей при возникновении затора. Иначе создается препятствие для машин, двигающихся в поперечном направлении.

Московский монорельс демонтируют на станции "Улица Сергея Эйзенштейна". Вместо монорельса у москвичей появится парковое пространство на высоте. На территории площадью 40 тысяч квадратных метров планируют обустроить беговую зону, аллеи, кафе и площадки для отдыха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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