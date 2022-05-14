Строительство храма в честь князя Невского возобновилось в Москве

В столичном районе Хорошёво-Мнёвники возобновилось строительство храма в честь князя Александра Невского. В прошлом году он получил статус патриаршего подворья.

Куратор Программы строительства православных храмов в Москве Владимир Ресин рассказал, что в районе Щукино будет открыт храм в честь святого Николая Мирликийского. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

