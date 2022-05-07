В музеях-заповедниках Москвы стартовал летний сезон

18:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В музеях-заповедниках столицы стартовал летний сезон. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"В парках гостей ждут экскурсионные программы и мастер-классы, заработали пункты проката и лодочные станции", – написал градоначальник.
Так, в "Коломенском" все желающие могут прокатиться га велосипедах, веломобилях, детских электромобилях и самокатах. А в "Царицыно" для отдыхающих доступны веревочный парк, а также площадки для игры в футбол, пляжный волейбол и бадминтон. Любителям спокойного отдыха досуг скрасит светодинамический фонтан.
Градоначальник добавил, что московские парки также перешли на летний режим работы. Это значит, что горожане могут гулять по парковым аллеям до полуночи.
Ранее москвичам рассказали, куда можно отправиться на пикник. Поесть на природе можно в любых городских парках и скверах, кроме коммерческих и заповедных мест. Однако жарить шашлыки на мангале разрешено только в специальных зонах. Больше всего площадок находится в "Серебряном бору", парке "Москворецкий" и Кусковском лесопарке.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: