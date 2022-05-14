В Москве приступили к отключению отопления

В Москве начали отключать отопление. Работы начались минувшей ночью, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

На данный момент батареи остыли уже в четверти жилых и нежилых строений. Всего предстоит отключить от подачи тепла более 74 000 зданий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

