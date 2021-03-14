Протяженность "выделенок" в Москве увеличат еще на 15 км

Около 15 километров выделенных полос создадут на дорогах столицы в 2021 году. О планах по оптимизации движения в городе рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По словам замглавы дирекции ГКУ ЦОДД Сергея Назарова, с 2009 года в Москве обустроено 380 километров выделенных полос. При этом 30 километров обустроили в прошлом году. Также выделенные полосы стали работать круглосуточно и без выходных. Всего за 10 лет в столице появилось почти 400 километров специальных участков.

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