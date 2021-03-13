Столичных водителей призвали к осторожности из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичным водителям рекомендовали соблюдать правила дорожного движения и быть более внимательными из-за непогоды. Об этом говорится в Telegram-аккаунте комплекса городского хозяйства.

"Сегодня в столице небольшой снег, местами метель, порывы ветра до 14 метров в секунду... Просим водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", – говорится в сообщении.

В комплексе отметили, что за прошедшие сутки выпало около одного сантиметра снега. По прогнозам синоптиков, в течение субботы снежный покров может увеличиться еще на два сантиметра.

"Городские службы провели сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой для исключения образования скользкости. Днем цикл работ повторят", – добавили в ведомстве.

Отмечается, что на опасных участках дорог организовано дежурство тягачей, ведутся работы по сбору и вывозу снега с улиц, а также под особым контролем специалистов находятся подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро, МЦК и объектам социальной сферы.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что на следующей неделе погода в регионе будет спокойной и мягкой. Он также отметил, что в воскресенье москвичей ждет потепление до +4... +6 градусов. Примерно такая же погода сохранится и в понедельник.

Вильфанд предупреждал, что в течение всего марта в европейской части России ожидаются резкие перепады температур. В то же время, по словам метеоролога, среднемесячная температура не будет заметно отличаться от нормы.

