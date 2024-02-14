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14 февраля, 11:45

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Специалисты приступили к финальной стадии строительства моста в центре Москвы

Специалисты приступили к финальной стадии строительства моста в центре Москвы

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Специалисты приступили к финальной стадии строительства моста, который свяжет остров Балчуг с парком "Музеон". Также в столице возводят мост, который соединит два района – Сабурово и Печатники. Всего в столице возводят десятки мостов: как пешеходных, так и автомобильных.

Где именно будут новые мосты? Что такое микромобильность и как она связана с возведением новых объектов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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