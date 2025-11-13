Самый большой каток в Москве начали заливать на ВДНХ. Его площадь составляет больше 20 тысяч квадратных метров, он протягивается от центрального павильона до павильона "Земледелие", также ледовые дорожки окружают фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок".

Там откроются пункты проката, раздевалки, подиумы для размещения фуд-кортов и арт-объектов. По традиции каток на ВДНХ открывается одним из первых в столице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.