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13 июня, 15:30

Город

Тверская и Манежная площади превратились в цветущие сады в рамках проекта "Лето в Москве"

Тверская и Манежная площади превратились в цветущие сады в рамках проекта "Лето в Москве"

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В праздничные выходные проект "Лето в Москве" охватил десятки городских площадок. На Тверской и Манежной площадях москвичей встречают композиции из живых цветов, зелени и деревьев. Некоторые инсталляции напоминают настоящий эдемский сад, другие – тропический лес в самом центре столицы.

На сцене "Времена и эпохи" проходят театрализованные постановки, а уличные артисты воссоздают атмосферу любимых фильмов. Также работает джазовый фестиваль. В разных парках пройдут мастер-классы: от управления воздушным змеем в Митино до игры в маджонг в Измайлово и уроков вокала на Красной Пресне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоАлина ГилеваКсения Поликарпова

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