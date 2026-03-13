В Москве началась промывка подземных и наземных переходов

В столице начались работы по промывке подземных и наземных переходов. Каждое сооружение перед этим тщательно очистили от снега, мусора и грязи. При необходимости привлекали спецтехнику. Только после этого рабочие приступили к влажной уборке при помощи специальных технических средств.

Как рассказал производитель работ участка Михаил Игров, при промывке перехода используются аппараты высокого давления, моющие средства, щетки, поручни вытирают насухо. На одном сооружении работают пять рабочих. Всего на обслуживаемых участках 29 пешеходных переходов, которые промоют таким способом.

