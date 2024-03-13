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13 марта, 23:55

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Масленичные гуляния начались во многих столичных парках

Масленичные гуляния начались во многих столичных парках

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Масленичные гуляния на этой неделе проходят во многих столичных парках и на площадях. Открыты и площадки фестиваля "Московская Масленица".

Там предлагают 50 видов блинов и 200 вариантов начинок, проходят конкурсы и мастер-классы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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