Масленичные гуляния начались во многих столичных парках

Масленичные гуляния на этой неделе проходят во многих столичных парках и на площадях. Открыты и площадки фестиваля "Московская Масленица".

Там предлагают 50 видов блинов и 200 вариантов начинок, проходят конкурсы и мастер-классы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.