Школа снежных скульпторов открылась в Парке Горького

Школа снежных скульпторов открылась на Пушкинской набережной. Там же появились ледяные и снежные скульптуры. Желающие могут сделать селфи с гигантскими шестиметровыми снеговиками.

В Парке Горького проходит фестиваль "Снег и лед в Москве". В нем участвуют профессиональные скульпторы из разных стран и более 20 городов России. За созданием полусотни работ можно наблюдать в режиме реального времени.

Каждый день гостей ждут бесплатные мастер-классы по снежной скульптуре. Там же работает выставка для детей, где можно увидеть ледяных героев популярных мультфильмов. Фестиваль продлится до конца февраля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.