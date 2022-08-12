Строительство детского корпуса больницы в Коммунарке практически завершено

Детский корпус больницы в Коммунарке почти достроили. В конце месяца в здание будут завозить оборудование и мебель. После этого начнется прием посетителей. Таких почти готовых объектов здравоохранения в Москве больше 40. Их все откроют до конца года.

Руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что в рамках реализации программы находится большой объем строительства объектов здравоохранения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

