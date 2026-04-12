Почти 4 тыс жителей Коптево получили новые квартиры по программе реновации

Почти 4 тысячи жителей Коптево получили новые квартиры по программе реновации. Еще 600 горожан оформляют сейчас документы. Для новоселов город подготовил и передал под заселение 6 жилых комплексов.

Строительство домов по программе реновации на Самаркандском бульваре ведется с использованием префаб-модулей. На монолитный железобетонный каркас рабочие с помощью крана устанавливают готовые конструкции.

