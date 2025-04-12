Круглогодичная ярмарка выходного дня открылась на Азовской улице в Москве

В Москве заработала новая круглогодичная ярмарка выходного дня. Она находится в районе Зюзино на Азовской улице. Всесезонный павильон оснащен системами отопления, вентиляции и кондиционирования, а продукция хранится в подходящих условиях и отличается высоким качеством.

Эта площадка стала уже 30-й по счету. Аналогичные павильоны находятся во многих других районах города.

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