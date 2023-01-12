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13:45

Общество

Жители столицы побывали миллион раз в центрах московского долголетия в 2022 году

Жители столицы побывали миллион раз в центрах московского долголетия в 2022 году

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Жители столицы побывали миллион раз в Центрах московского долголетия в 2022 год. Это новый рекорд. Об этом сообщили в столичном департаменте труда и соцзащиты населения.

Причем в городе таких мест стало больше – 50 новых точек открылись с начала 2022 года. Есть одна особенность организации: участники не прикреплены к определенному центру, они могут ездить в другой на специальных автобусах проекта "Маршрут к долголетию". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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