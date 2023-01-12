Мосгортранс окажет помощь сбитой автобусом на Севастопольском проспекте девочке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мосгортранс окажет необходимую помощь девочке, пострадавшей в ДТП с автобусом на Севастопольском проспекте, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Дептранс.

Авария с участием автобуса маршрута т85 произошла около 08:05 в районе дома 30 по Севастопольскому проспекту. В результате пострадала восьмилетняя девочка, переходившая дорогу. Ее госпитализировали.

Точные причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД и специальная комиссия Мосгортранса. По предварительным данным Госавтоинспекции, девочка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Утром в четверг, 12 января, сообщалось, что автобус сбил пешехода на юго-западе столицы. Водитель транспортного средства наехал на несовершеннолетнего ребенка.

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