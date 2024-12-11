В Москве наградили лауреатов премии в области туризма "Путеводная звезда"

В Москве вручили награды победителям премии в области туризма "Путеводная звезда". 25-я церемония прошла в кинотеатре "Художественный". Лучших представителей индустрии гостеприимства определило профессиональное жюри и сами москвичи, голосовавшие в проекте "Активный гражданин".

Лауреатов награждали по 23 номинациям. Организаторы отметили их большой вклад в развитие туризма в Москве и по всей России.

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