В Москве пройдет международный конгресс по деловому туризму

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице пройдет Meet Global MICE Congress: BRICS Edition. В мероприятии примут участие эксперты в области делового туризма из России, Белоруссии, Казахстана, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Эфиопии, Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и других государств, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках конгресса 16 и 17 декабря соберутся специалисты в области MICE, которые занимаются организацией и проведением мероприятий, а также сопровождением деловых поездок.

"В программу войдут пленарные сессии и деловые переговоры, на которых отечественные и зарубежные компании смогут презентовать свои проекты и найти потенциальных партнеров", – отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В ходе пленарных сессий будут рассмотрены актуальные для отрасли темы, включая применение передовых технологий и разработку инновационных форматов международного взаимодействия. В обсуждении примут участие высокопоставленные лица из правительства Москвы и федеральных органов власти, а также руководители компаний и ассоциаций из разных государств.

Заммэра отметила, что в настоящее время необходимо показать весь туристический потенциал Москвы, так как интерес к России со стороны других участников БРИКС возрастает. Так, по итогам прошлогоднего конгресса был реализован проект совместно со специалистами из Китая.

Ценность таких встреч признают и предприниматели из других государств. По словам сотрудника азербайджанской туристической компании Ильхама Джафарова, на последнем форуме его организация смогла установить контакты с экспертами не только из Москвы, но и из Казани, Санкт-Петербурга и других городов России. Организация установила новые деловые связи и расширила свой инструментарий для популяризации туристических направлений внутри страны.

Регистрация на конгресс открыта до 13 декабря включительно на портале Russpass.

В первом квартале 2024 года Москву с туристической целью посетили полмиллиона жителей дальнего зарубежья, что более чем на 40% больше показателя предыдущего года. Число туристических путешествий превысило количество рабочих, учебных и прочих поездок.

Лидером стал Азиатско-Тихоокеанский регион, в который входят в том числе Китай и Вьетнам. На него приходится 56% всего турпотока из государств дальнего зарубежья.