11 октября, 09:30

Город

Бибиревский рынок построят на северо-востоке столицы

Бибиревский рынок построят на северо-востоке столицы. Одноэтажное здание площадью около 90 тысяч квадратных метров строится на улице Пришвина.

Авторы проекта обещают, что здание будет не только красивым, но и функциональным. Фасад облицуют темным керамическим кирпичом, сделают вставки из цветного металла, спроектируют много окон. Внутри пространство разделят на зоны для торговли молочными, мясными, рыбными продуктами. Отдельно оформят зону для овощей и фруктов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидеоДарья Крамарова

