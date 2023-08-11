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11 августа, 20:00

Культура

Выставка "Театр и музей. Рождение чуда" открылась в пространстве "Новый Манеж"

Выставка "Театр и музей. Рождение чуда" открылась в пространстве "Новый Манеж"

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В пространстве "Новый Манеж" открывается выставка "Театр и музей. Рождение чуда". Директор музея МХАТ Софья Грачева рассказала об особенностях экспозиции. Например, посетители смогут увидеть костюмы артистов театра, в том числе Иннокентия Смоктуновского, Олега Ефремова, Олега Табакова и других советских и российских актеров.

Светский обозреватель Давид Виннер напомнил, что выставка приурочена к 125-летию МХТ и 100-летию Музея МХАТ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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