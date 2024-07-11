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11 июля, 19:45

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VK Fest впервые пройдет в "Лужниках" 13 и 14 июля

VK Fest впервые пройдет в "Лужниках" 13 и 14 июля

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Масштабный музыкальный фестивальVK Fest впервые пройдет в "Лужниках" в выходные, 13 и 14 июля. Это одна из крупнейших спортивных и концертных площадок мира.

За два дня на сцену выйдут десятки самых популярных артистов. Также для гостей выступят больше 100 трендовых инфлюенсеров. В рамках программы мероприятия всю территорию комплекса разделят на тематические площадки, на каждой из которых посетителей ждут разные активности. Среди тем, например, "Семья", "Творчество", "Спорт" и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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