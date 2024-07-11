Сергей Собянин рассказал, как преобразится Зеленоград после благоустройства

Две зоны отдыха будут благоустроены в Зеленограде, сообщил Сергей Собянин. Изменения ждут территории у пруда Быково Болото и у озера Школьного.

У озера обновят три береговые зоны: пляжную и западную части, а также площадку для праздничных мероприятий, где будет сцена. Напротив последней построят сеть велодорожек и собачью площадку.

При этом у пруда появятся несколько спортивных площадок и скейт парк. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.