Благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" начался в Москве

В Москве начался благотворительный фестиваль "Пасхальный дар". Он проходит на 31 площадке практически во всех округах столицы.

Важной частью фестиваля будет сбор подарков для участников специальной военной операции (СВО) и детей из новых регионов России. Желающие могут принести средства личной гигиены, носки, игрушки, книги, настольные игры, школьные принадлежности и сладости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

